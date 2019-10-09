Не менее двух человек участвовали в стрельбе у синагоги в немецком городе Галле

В округе Паулюс немецкого города Галле не менее двух человек атаковали людей около синагоги. По данным Bild, сначала нападавшие открыли огонь из автомата, а потом бросили гранату в сторону еврейского кладбища.

По предварительной информации, они скрылись на автомобиле по направлению в сторону Лейпцига. Очевидцы сообщили, что нападавшие мужчины были одеты в полевую форму.

Правоохранительные органы просят жителей города не выходить из своих домов на время проведения операции по поимке преступников. В свою очередь концерн Deutshe Banh закрыл железнодорожный вокзал.

К настоящему времени известно о гибели мужчины и женщины. Обстоятельства произошедшего уточняются.