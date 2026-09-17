Горячая вода ценой здоровья: как выбрать безопасный водонагреватель

Бытовая техника призвана создавать комфорт, но иногда она становится источником серьезной опасности. Взрывы водонагревателей — не такая уж редкость, и их последствия могут быть катастрофическими: от ожогов до тяжелых травм и инвалидности.

Почему проточные и накопительные приборы выходят из строя? Кто должен отвечать за некачественный товар — продавец, производитель или сам покупатель? И как обезопасить себя и своих близких? Ответы на вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Водонагреватель взорвался прямо в глаз

5-tv.ru

Жительница Подмосковья Елизавета Бурова получила страшные травмы из-за проточного водонагревателя. Перелом орбитальной кости и рваная рана нижнего века — таков результат взрыва прибора.

«Вода текла, но экран со значениями температуры воды не горел. Я подумала, что прибор, скорее всего, сломался, либо перегорела розетка, и выключила наш кран. И вот в этот момент, в одну секунду, произошел взрыв», — рассказала пострадавшая.

Устройство разлетелось на куски, которые попали прямо в область глаза. Девушка упала и сначала подумала, что ослепла. Приехала скорая и увезла Елизавету в больницу.

«Я понимала, что у меня много крови стекает… И на щеке я чувствовала, что у меня что-то течет из глаза, это было что-то теплое», — говорит пострадавшая.

Сейчас она проходит реабилитацию после операции. Восстанавливать зрение придется очень долго. Девушка написала заявление в полицию и готовит иск в суд.

На известном маркетплейсе прибор стоит дешево и пользуется спросом. Продавец жалобы Елизаветы игнорирует. Программа «Стройнадзор» позвонила в компанию, но ответов тоже не получила.

«Мы не продаем водонагреватели, мы никогда не продавали, у нас только бижутерия продается», — ответили на том конце провода, хотя на витрине онлайн-магазина эти устройства по-прежнему были в наличии.

Как действовать в подобных ситуациях?

Причину, по которой произошел взрыв проточного устройства, поможет установить только независимая экспертиза. Если профессионалы обнаружат, что проблема именно в приборе — можно обращаться в суд и требовать компенсацию.

«В случае, если эпизодов будет огромное количество, то будет квалифицироваться уже несколько статей уголовной ответственности, если будет выявлено, что товар не сертифицирован, либо, допустим, какая-то серия была бракована, то, безусловно, продавца также привлекут к ответственности», — рассказывает юрист Наталья Маленкова.

В подобных ситуациях делайте фото и видео, соберите все документы на товар — гарантийный талон и чек о покупке. Зафиксируйте травму в медучреждении. Если продавец избегает контактов — обращайтесь в Роспотребнадзор и готовьтесь подавать иск в суд.

Какие бывают водонагреватели

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Водонагреватели бывают двух типов: накопительные и проточные. Первый вариант — бойлеры — имеют разный объем. Для нагрева требуется время, они больше подходят для частных домов. Второй тип сразу доводит воду до нужной температуры и занимает меньше места. Поэтому они оптимальны для квартир. Умные модели выпускают с дополнительными опциями защиты.

«Мы выставили 60 градусов, и его (водонагревателя. — Прим. ред.) мощности будет недостаточно. Смотрим на проток воды — проток воды уменьшился, встроенный ограничитель протока сработал. Прибор понял, что его мощности не хватает, и ограничил проток воды через себя, но воду он выдает именно той температуры, которую мы на нем задали. Открывая горячую воду, мы уже точно понимаем, что мы не обожжемся, то есть это обезопасит нас от ожогов. Особенно если в доме есть дети», — объясняет работу проточного водонагревателя коммерческий директор компании по производству оборудования для горячего водоснабжения и отопления Михаил Сазонов.

Безнапорные работают только на одном кране, а напорные обслуживают несколько точек. Такие врезают в водоразборную систему.

«Есть модели, которые можно монтировать строго вертикально, как у нас представлено. Есть, которые можно монтировать еще и горизонтально. Также необходимо правильно обвязать проточный водонагреватель, то есть справа у нас находится выход холодной воды, а слева выход горячей воды после ее нагрева», — рассказывает технический специалист Сергей Прокопьев.

Иначе устройство не будет работать. Еще одна ошибка при монтаже — неправильный выбор сечения кабеля. Если оно будет меньше нужного, прибор перегреется и в щитке сработает автомат.

«Если проточный водонагреватель с ТЭНом и нет заземления, то, когда вы пользуетесь душем, вас может бить током. Также, если речь идет о накопительном водонагревателе, то всегда необходимо монтировать группу безопасности, потому что, если ее не будет, тогда его может взорвать в прямом смысле этого слова», — говорит Прокопьев.

Эксперимент с бойлером

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Стройнадзор» решил узнать, что будет с бойлером, если температура воды и давление в системе достигнут критических значений.

«Мы заменим шланг, который открыт, на клапан, который тоже является защитным. Он защищает от избыточного давления системы: если вдруг вода закипела, когда не сработала система терморегулирования», — объясняет профессор МФТИ, доктор физико-математических наук Владимир Решетов.

Набираем воду в бойлер и запускаем его: на показателе 75 градусов нагрев прекратился… Придется нарушить защиту водонагревателя.

«Вот элемент, который не дал ему нагреться, это вот эта штучка. Мы оставим его специально сейчас снаружи. То есть мы систему обманули. Система сейчас не знает, какая температура на самом деле», — заметил Решетов.

В обычном режиме бойлер перестал бы работать, но мы продолжаем нагрев.

«Довели температуру почти до 100 градусов. Давление внутри выросло, и кипящая вода потихоньку выходит из клапана. Клапан сработал, система защиты сработала, нагреватель не взорвался. В данном простом приборе есть три уровня защиты. Первый и самый главный — терморегулятор, который поддерживает температуру. Второй — защитный клапан, который открывается, если давление в системе превысило определенный уровень. Есть третий уровень защиты. Это вот маленький черненький выключатель, который срабатывает, если вы забыли налить воду, а включили его», — объясняет эксперт.

В теории, предохранительный клапан может выйти из строя и не сбросить давление. Тогда накопительный водонагреватель, вероятно, лопнет. Но эксперты отмечают, что такое случается крайне редко.