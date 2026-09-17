Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 74 0

Спортсмену было 59 лет.

Умер Сергей Чепиков

Фото: Федосенко Наталия/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Об этом сообщил руководитель пресс‑службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в Telegram‑канале.

Сергей Чепиков появился на свет в 1967 году в Хабаровском крае. Спортом он начал заниматься еще в детстве, а с 13 лет обучался в свердловской школе-интернате спортивного профиля.

В 1987 году на чемпионате мира среди юниоров в Финляндии Чепиков завоевал три золотые медали, получив за это прозвище «принц биатлона». Уже на своей дебютной Олимпиаде в Калгари в 1988 году он выиграл золото в эстафете 4×7,5 километра в составе сборной.

Всего в активе Чепикова участие в шести Олимпийских играх: в Калгари (1988), Альбервилле (1992), Лиллехамере (1994), где он взял золото в спринте на десять километров. Выступал спортсмен на играх в Нагано в 1998-м и в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Заключительной Олимпиадой для него стал Турин в 2006 году.

Чепиков — двукратный обладатель Кубка мира по биатлону и двукратный чемпион мира. Помимо двух золотых олимпийских медалей, в его коллекции наград три «серебра» и две «бронзы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге на 71-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Данилова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
84.17
-0.07 97.13
-0.17
Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:34
Горячая вода ценой здоровья: как выбрать безопасный водонагреватель
14:34
«Где бы я ни находился»: Никита Михалков назвал место своей силы
14:27
«Плакала и писала письма»: медсестра вышла замуж за автобусный маршрут
14:19
Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков
14:16
Молодильный напиток: кофе может оказывать антивозрастной эффект
14:08
Пенная вечеринка в кузове пикапа обернулась двумя статьями

Сейчас читают

Зеркальный коридор и джакузи с видом: как выглядит новая квартира Долиной за 220 млн
Звезда «Реальных пацанов» попал в страшное ДТП и чудом выжил
Названа причина смерти актрисы Натальи Даниловой
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен