«Где бы я ни находился»: Никита Михалков назвал место своей силы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 54 0

В театре режиссера восстанавливают храм, тесно связанный с историей нашей страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Никита Михалков назвал Россию местом своей силы

Режиссер Никита Михалков считает Россию главным источником силы. Об этом он заявил в беседе 5-tv.ru на освящении и закладке первого камня в основание Храма Рождества Христова.

«Вы знаете, место силы мое — это моя страна. Поэтому, где бы я ни находился, где говорят на русском языке, для меня это уже место силы», — сказал Михалков.

В театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» прошла церемония освящения и торжественной закладки первого камня в основание будущего храма. До появления на Поварской здания театра почти три столетия здесь находился Храм Рождества Христова в Кудрине.

Первый деревянный храм на этом месте появился в 1640-х годах, а каменный пятиглавый был построен в 1693 году.

С этой церковью связаны некоторые страницы истории Москвы. В храме молился писатель Михаил Лермонтов, когда жил на Поварской вместе с бабушкой Елизаветой Арсеньевой. Здание пережило нашествие Наполеона, однако было уничтожено в советское время — в 1931 году храм снесли.

Сегодня южная стена здания «Мастерской «12» стоит на фундаменте бывшей алтарной части храма. На открытии театра в марте 2025 года Михалков отметил, что рассчитывает на особое значение этого места.

Для строительства храма Михалков получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Архитектурный облик будущего здания разработал художник Юрий Купер, опираясь на традиции русского храмового зодчества.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
84.17
-0.07 97.13
-0.17
Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:06
Посланник Папы Римского анонсировал визит в Москву
16:00
Погода меняется, а сердце страдает: от каких привычек лучше избавиться осенью
15:54
Муцениеце накормила детей едой с пола: «Никто не знает»
15:50
С лифтом для банок и овощей: как построить современный погреб на участке
15:50
«Серьезная болезнь»: названа причина смерти биатлониста Чепикова
15:44
Пашинян заявил, что посещает занятия по русскому языку

Сейчас читают

Никита Михалков заложил первый камень в основание храма Рождества Христова
Зеркальный коридор и джакузи с видом: как выглядит новая квартира Долиной за 220 млн
Звезда «Реальных пацанов» попал в страшное ДТП и чудом выжил
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен