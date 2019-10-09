В Кремле назвали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ» «криминальным чтивом»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «криминальным чтивом» статью в New York Times о том, что некие «спецподразделения» ГРУ якобы «стремятся дестабилизировать Европу».
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8 октября NYT со ссылкой на источники в западных службах безопасности опубликовала материал о якобы причастности некоего «подразделения ГРУ 29155» к «скоординированной кампании по дестабилизации Европы».
Собеседники газеты утверждают, что эти сотрудники причастны к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году, покушению на болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева в 2015 году, попытке переворота в Черногории в 2016 году.
По традиции этого американского издания, никаких доказательств не приводится, а лишь перечисляются предыдущие громкие истории, причастность России к которым не подтверждалась.
Как выяснил «КоммерсантЪ», воинская часть 29155 действительно существует и зарегистрирована как юридическое лицо. В системе «СПАРК» за ней числится адрес в столичном Северном Измайлово. В качестве основного рода деятельности указано обеспечение военной безопасности. На 100% принадлежит Министерству обороны.
Историк спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеванный считает, что содержание статьи The New York Times не соответствует действительности, пишет URA.RU. По его словам, в советское время подобные подразделения действительно существовали в структурах ГРУ и КГБ.
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Однако в 2010 году
Ранее New York Times опубликовала свою версию взрыва на полигоне под Северодвинском, унесший жизни пяти сотрудников «Росатома», но никаких деталей о ЧП не сообщило.