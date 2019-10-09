В Кремле назвали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ» «криминальным чтивом»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «криминальным чтивом» статью в New York Times о том, что некие «спецподразделения» ГРУ якобы «стремятся дестабилизировать Европу».

« Подобные публикации — это, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction — по-английски. Разумеется, и президент Путин об этом неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и с европейскими странами на двусторонней основе. Это неоднократно говорилось и подтверждалось », — приводит слова официального представителя Кремля «Экономика сегодня».

8 октября NYT со ссылкой на источники в западных службах безопасности опубликовала материал о якобы причастности некоего «подразделения ГРУ 29155» к «скоординированной кампании по дестабилизации Европы».

Собеседники газеты утверждают, что эти сотрудники причастны к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году, покушению на болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева в 2015 году, попытке переворота в Черногории в 2016 году.

По традиции этого американского издания, никаких доказательств не приводится, а лишь перечисляются предыдущие громкие истории, причастность России к которым не подтверждалась.

Как выяснил «КоммерсантЪ», воинская часть 29155 действительно существует и зарегистрирована как юридическое лицо. В системе «СПАРК» за ней числится адрес в столичном Северном Измайлово. В качестве основного рода деятельности указано обеспечение военной безопасности. На 100% принадлежит Министерству обороны.

Историк спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеванный считает, что содержание статьи The New York Times не соответствует действительности, пишет URA.RU. По его словам, в советское время подобные подразделения действительно существовали в структурах ГРУ и КГБ.

« По Западной Европе работали специальные группы, которым предписывалось в случае начала войны дестабилизировать обстановку в стране », — рассказал он.

Однако в 2010 году президент РФ Владимир Путин реформировал ГРУ, и вся структура, перешедшая в ведение Минобороны, стала предназначена для работы только на территории нашей страны .

Ранее New York Times опубликовала свою версию взрыва на полигоне под Северодвинском, унесший жизни пяти сотрудников «Росатома», но никаких деталей о ЧП не сообщило.