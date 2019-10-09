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В Кремле назвали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ» «криминальным чтивом»

, 16:07 Видео 27

Американское издание по традиции не приводит никаких доказательств.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Alexandra Schuler, ТАСС / Andrew Matthews

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «криминальным чтивом» статью в New York Times о том, что некие «спецподразделения» ГРУ якобы «стремятся дестабилизировать Европу».

«Подобные публикации — это, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction — по-английски. Разумеется, и президент Путин об этом неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и с европейскими странами на двусторонней основе. Это неоднократно говорилось и подтверждалось», — приводит слова официального представителя Кремля «Экономика сегодня».

8 октября NYT со ссылкой на источники в западных службах безопасности опубликовала материал о якобы причастности некоего «подразделения ГРУ 29155» к «скоординированной кампании по дестабилизации Европы».

Собеседники газеты утверждают, что эти сотрудники причастны к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году, покушению на болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева в 2015 году, попытке переворота в Черногории в 2016 году.

По традиции этого американского издания, никаких доказательств не приводится, а лишь перечисляются предыдущие громкие истории, причастность России к которым не подтверждалась.

Как выяснил «КоммерсантЪ», воинская часть 29155 действительно существует и зарегистрирована как юридическое лицо. В системе «СПАРК» за ней числится адрес в столичном Северном Измайлово. В качестве основного рода деятельности указано обеспечение военной безопасности. На 100% принадлежит Министерству обороны.

Историк спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеванный считает, что содержание статьи The New York Times не соответствует действительности, пишет URA.RU. По его словам, в советское время подобные подразделения действительно существовали в структурах ГРУ и КГБ.

«По Западной Европе работали специальные группы, которым предписывалось в случае начала войны дестабилизировать обстановку в стране», — рассказал он.

Однако в 2010 году президент РФ Владимир Путин реформировал ГРУ, и вся структура, перешедшая в ведение Минобороны, стала предназначена для работы только на территории нашей страны.

Ранее New York Times опубликовала свою версию взрыва на полигоне под Северодвинском, унесший жизни пяти сотрудников «Росатома», но никаких деталей о ЧП не сообщило.

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