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  4. Родители Хворостовского продали квартиру в Москве ради памятника сыну

Родители Хворостовского продали квартиру в Москве ради памятника сыну

, 17:39 Видео 52

Церемония открытия монумента оперному певцу пройдет 16 октября на Новодевичьем кладбище столицы.

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Фото, видео: Facebook / Hvorostovsky, ТАСС / Гавриил Григоров, Сергей Фадеичеев, РИА Новости / Илья Наймушин

Родители известного оперного певца Дмитрия Хворостовского продали квартиру в Москве, чтобы установить памятник сыну на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил отец баритона Александр Хворостовский.

Дмитрий подарил родителям квартиру перед своей смертью. Певец получил ее в наследство от своего менеджера Елены Недосекиной. Сначала вырученные от продажи жилья средства планировалось направить на лечение сына, но через три месяца он скончался, рассказал отец певца.

Он добавил, что в итоге семья решила потратить деньги на сооружение и установку памятника. Монумент изготовил заслуженный скульптор России Владимир Усов, который хорошо знал Дмитрия.

«Дима знал, что мы не истратим деньги на себя, он как бы оставил деньги на памятник, мы так это поняли. И мы так и сделали», — цитирует Александра Хворостовского сайт KP.RU.

Как будет выглядеть памятник, пока не сообщается. Его открытие состоится 16 октября на Новодевичьем кладбище. Отец певца Александр Хворостовский, которому уже больше 80 лет, планирует присутствовать на церемонии.

Как сообщал 5-tv.ru, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года после продолжительной болезни. В прошлом месяце памятник в его честь торжественно открыли в Красноярске. Проект бронзового монумента высотой 3,5 метра также изготовил Владимир Усов.

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