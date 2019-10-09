«Интересный образ!» 48-летнюю Орбакайте сравнили с Гурченко

Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram фото, на котором предстала перед подписчиками в необычном образе. На снимке певица позирует в вечернем платье дымчато-лилового цвета и белом пиджаке, небрежно накинутом на плечи. Поклонников привел в восторг и поразил до глубины души пронзительный взгляд, который звезда направила прямо в камеру.

« Наш мир весь наполнен загадкой и тайной, а жизнь в нем — лишь самый длинный урок. Ничто не поверхностно и не случайно, попробуй лишь только взглянуть между строк », — процитировала исполнительница сатирика Михаила Жванецкого.

Instagram @orbakaite_k

Фанаты Кристины Орбакайте удивились неожиданно глубокому образу кумира. Впечатление усилила лирическая философская мысль, которой исполнительница сопроводила фотографию. Многие даже сравнили певицу с культовой советской и российской актрисой Людмилой Гурченко.

«Взгляд, как у Гурченко!»

«Интересный образ. Совершенно новый!»

«Не узнала, подумала, что Гурченко», — написали фолловеры.

Кристина Орбакайте никак не отреагировала на подобные сравнения. Некоторые подписчики заявили, что их любимица ни на кого не похожа и уникальна в своей красоте. Как бы то ни было, поклонники певицы сошлись в одном — их кумир обладает невероятным природным шармом и изяществом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Орбакайте восхитила подписчиков архивным снимком.