  1. Пятый канал
  4. «Интересный образ!» 48-летнюю Орбакайте сравнили с Гурченко

«Интересный образ!» 48-летнюю Орбакайте сравнили с Гурченко

, 16:27 Фото 384

Певица в очередной раз покорила сеть своими изяществом и элегантностью.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram фото, на котором предстала перед подписчиками в необычном образе. На снимке певица позирует в вечернем платье дымчато-лилового цвета и белом пиджаке, небрежно накинутом на плечи. Поклонников привел в восторг и поразил до глубины души пронзительный взгляд, который звезда направила прямо в камеру.

«Наш мир весь наполнен загадкой и тайной, а жизнь в нем — лишь самый длинный урок. Ничто не поверхностно и не случайно, попробуй лишь только взглянуть между строк», — процитировала исполнительница сатирика Михаила Жванецкого.

Instagram @orbakaite_k

Фанаты Кристины Орбакайте удивились неожиданно глубокому образу кумира. Впечатление усилила лирическая философская мысль, которой исполнительница сопроводила фотографию. Многие даже сравнили певицу с культовой советской и российской актрисой Людмилой Гурченко.

«Взгляд, как у Гурченко!»

«Интересный образ. Совершенно новый!»

«Не узнала, подумала, что Гурченко», — написали фолловеры.

Кристина Орбакайте никак не отреагировала на подобные сравнения. Некоторые подписчики заявили, что их любимица ни на кого не похожа и уникальна в своей красоте. Как бы то ни было, поклонники певицы сошлись в одном — их кумир обладает невероятным природным шармом и изяществом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Орбакайте восхитила подписчиков архивным снимком.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.10
0.23 71.45
0.21
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!

Последние новости

16:33
Джорджу Мартину прочат Нобелевскую премию по литературе
16:27
«Интересный образ!» 48-летнюю Орбакайте сравнили с Гурченко
16:15
Матвиенко призвала женщин принимать активное участие в конкурсе «Лидеры России»
16:07
В Кремле назвали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ» «криминальным чтивом»
16:00
В сети раскритиковали образ Леры Кудрявцевой в юбке и кроссовках
15:52
В Чебоксарах набирает обороты проект «Экспресс-бабушки»

Сейчас читают

Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
Сергей Жуков выложил в сеть фото обнаженной жены в честь дня ее рождения

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев