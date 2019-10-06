Кристина Орбакайте восхитила подписчиков архивным снимком

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте поздравила подписчиков в Instagram с Днем учителя.

«Мы всю жизнь учимся, познавая этот мир даже на своих ошибках. И очень важно, чтоб на этом пути встречались мудрые учителя, мне с вами повезло! С праздником всех!» — написала певица.

К записи она прикрепила архивное фото из 70-х годов. На старом снимке маленькая Кристина сидит за фортепиано. Девочка выглядит усталой и замученной, будто музицирует уже не первый час.

«Классное фото! Как же ребенок „хочет“ заниматься», — пошутил в ответ Игорь Николаев. Композитор откликнулся на пост Орбакайте одним из первых.

Instagram @orbakaite_k

Фотография сорокалетней давности приятно удивила и умилила поклонников артистки. А заодно напомнила фолловерам, что даже звездным детям порой приходится пробивать себе дорогу к славе трудом и упорством. За несколько часов пост собрал свыше 20 тысяч «лайков».

«Какая милая фотография! Наше солнышко!»

«Лучшая и любимая, Кристиночка, всегда верили, что вы номер один!»

«Какая же вы классная! И тогда, и теперь!» — прокомментировали фанаты.

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