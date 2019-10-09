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Матвиенко призвала женщин принимать активное участие в конкурсе «Лидеры России»

, 16:15 Видео 30

По словам спикера Совета Федерации, прекрасная половина человечества привносит в работу особые женские качества.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала женщин принимать активное участие в конкурсе «Лидеры России», который в ближайшее время пройдет уже в третий раз. Об этом она заявила на традиционном брифинге с журналистами после заседания верхней палаты российского парламента.

«Я хотела бы воспользоваться возможностью и обратиться к девушкам, к женщинам. Те, кто хочет себя реализовать — не надо бояться. Надо идти. Пример женщин, которые уже участвовали в конкурсе, показывает, что не надо сомневаться в своих возможностях и способностях. Наоборот, надо идти смело в бой, идти вперед. И уверена, что у нас ярких девушек и женщин не меньше, чем мужчин. И еще есть время. Не опоздайте, испытайте себя», — подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что по ее мнению, прекрасная половина человечества привносит в работу учреждений и ведомств особые женские качества.

«Мне кажется, что это очень важно. Очень настоятельно рекомендую. Девушки, пожалуйста, включайтесь активно в этот проект», — добавила спикер Совета Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за два дня с момента старта на конкурс «Лидеры России» было подано более 46 тысяч заявок.

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