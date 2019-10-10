«Не отходит ни на шаг»: звезда «Москва слезам не верит» спасает мужа от гастрита

Актрису Наталью Вавилову российский зритель хорошо знает по роли Александры в фильме «Москва слезам не верит». Однако вскоре после звездной роли артистка ушла из кино, и главным приоритетом в своей жизни сделала семью — Вавилова замужем за режиссером Самвелом Гаспаровым. Как оказалось, в последний год Наталья упорно борется за здоровье мужа.

О сложностях, с которыми пришлось столкнуться супругам, рассказала подруга Вавиловой по имени Светлана. Она сообщила, что искренне любящий острую грузинскую кухню Гаспаров страдает тяжелой формой гастрита. А несколько недель назад у 81-летнего режиссера начались осложнения, из-за которых ему даже пришлось провести некоторое время в больнице. Сейчас мужчина уже дома — под неусыпным присмотром жены.

«Хорошо, что рядом с Самвелом находится Наташа. Не отходит от него ни на шаг. Пока справляются сами, помощи не просят», — цитирует Светлану StarHit.

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