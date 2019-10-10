  1. Пятый канал
  4. Видео: Живущий под Чернобылем табун лошадей Пржевальского покорил соцсети

Видео: Живущий под Чернобылем табун лошадей Пржевальского покорил соцсети

, 3:57 Видео 30

Животные обосновались в зоне отчуждения, наслаждаясь условиями дикой природы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook @Денис Копылов

Пользователи социальных сетей с восторгом обсуждают завораживающее видео. На записи, сделанной в Чернобыльской зоне отчуждения, резвится небольшой табун лошадей Пржевальского.

Кадрами поделился на своей странице киевлянин Денис Копылов. Съемка лошадей, судя по ракурсу, велась с воздуха. На видео порядка десяти животных пасутся в поле, а затем направляются к растущим неподалеку березам. Запись отчетливо передает окрас табуна, поэтому сомневаться в том, что это именно лошади Пржевальского, не приходится.

В описании автор публикации охарактеризовал увиденное как «счастье дикой жизни». Юзеры, уже посмотревшие ролик, в восторге — запись за несколько часов собрала десятки лайков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на видео попало загадочное глубоководное существо из Тихого океана.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.10
0.23 71.45
0.21
Гороскоп на 10 октября: доверьтесь карме, Львы!

Последние новости

4:23
Родителей могут начать штрафовать за курящих детей
3:57
Видео: Живущий под Чернобылем табун лошадей Пржевальского покорил соцсети
3:28
«Это я»: Селена Гомес откровенно показала свое лицо без макияжа
3:00
Гороскоп на 10 октября: доверьтесь карме, Львы!
2:36
Фото: летчик-герой Дамир Юсупов встретился со спасенными пассажирами
2:10
Власти Ирана отпустили задержанную ранее россиянку Юлию Юзик

Сейчас читают

Гороскоп на 10 октября: доверьтесь карме, Львы!
Видео: Публика высмеяла «накладную грудь» Анджелины Джоли
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев