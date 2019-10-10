Видео: Живущий под Чернобылем табун лошадей Пржевальского покорил соцсети

Пользователи социальных сетей с восторгом обсуждают завораживающее видео. На записи, сделанной в Чернобыльской зоне отчуждения, резвится небольшой табун лошадей Пржевальского.

Кадрами поделился на своей странице киевлянин Денис Копылов. Съемка лошадей, судя по ракурсу, велась с воздуха. На видео порядка десяти животных пасутся в поле, а затем направляются к растущим неподалеку березам. Запись отчетливо передает окрас табуна, поэтому сомневаться в том, что это именно лошади Пржевальского, не приходится.

В описании автор публикации охарактеризовал увиденное как «счастье дикой жизни». Юзеры, уже посмотревшие ролик, в восторге — запись за несколько часов собрала десятки лайков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на видео попало загадочное глубоководное существо из Тихого океана.