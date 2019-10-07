Надежда на мир в Донбассе или шанс свергнуть Зеленского: что означает «формула Штайнмайера»

В четверг, 3 октября, Дональд Трамп назвал Украину мировым лидером коррупции. Прозрел, наверное, или нас услышал, когда мы твердили, что от предыдущей власти Зеленскому досталось печальное наследство. А ведь ему эти Авгиевы конюшни разгребать.

Но первым делом лидер самой коррумпированный страны, по мнению лидера самой демократической, должен выполнить главное предвыборное обещание — мир в Донбассе. На этой неделе в этом вопросе случился прорыв — подписана «формула Штайнмайера» и у миллионов украинцев появилась реальная надежда.

А у других миллионов — реальный шанс свергнуть Зеленского, и установить свои порядки с репрессиями и люстрациями. Во главе нового крестового похода пытается встать наш старый знакомый Петро Порошенко, это очевидно его стезя. Ведь известно, что на так называемой АТО он знатно заработал немало долларов.

В общем, дети Майдана родили новых детей. Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер расскажет о том, почему нынешняя власть хочет мира, а прежняя уже готова к войне. Подробности в репортаже.

Формула подписана. Но в Киеве, судя по всему, так принято — спорить с очевидным. На улицах который день «отжигают» националисты. Да и в коридорах законодательной власти вот-вот рванет «бочка с порохом». Экс-лидер Украины тут и там кричит о «зраде».

«Никакой «формулы Штайнмайера» не существует в природе. Это российская выдумка. До вчерашнего дня ни один представитель Украины. Ни письменно, ни в другой форме никогда не одобрял «формулу Штайнмайера», — заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

Но подписи всех сторон под документом, как бы это не нравилось экс-лидеру Незалежной означают, что Донецк и Луганск выберут местные органы власти. Тогда же на Украине вступит в силу новый закон об особом статусе этих регионов. Как только наблюдатели ОБСЕ признают выборы легитимными, закон станет постоянным. Но есть те, кому выгоднее, чтобы конфликт продолжался и обострялся.

«Господин Порошенко лихорадочно бьется за свое экономическое выживание, за то, чтобы сохранить то, что он награбил за эти последние пять лет и собственно за свободу, так как ему грозит реальные тюремные сроки. Поэтому для него использование ультранационализма является гарантией собственной безопасности», — считает политолог Владимир Джаралла.

Пока же для собственной безопасности Петр Алексеевич заручился поддержкой российского адвоката — экс-знатока интеллектуального казино «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова. Видимо у «страны агрессора», коей неоднократно называл нас господин Порошенко, юристы лучше.

У Владимира Зеленского свои проблемы — приходится убеждать всех, включая националистов в Раде и на улицах — что новый президент не сдавал родину. Это серьезная проверка на верность своим предвыборным обещаниям, на выдержку, последовательность, твердость духа — на компетентность в общем.

«Давайте разберемся, что это за формула. Предусматривает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет. Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра и под дулом пулеметов? Нет. Эта формула говорит только одно — когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса», — говорит президент Украины Владимир Зеленский.

В Донецке и Луганске к таким заявлениям относятся осторожно. Жизнь здесь идет своим чередом. На этой неделе прошла первая перепись населения. А под боком привычно постреливали из минометов. Бойцы ВСУ, среди которых тоже немало недовольных поступком Зеленского и «формулой Штайнмайера», упорно это отрицают якобы Минских договоренностей не нарушают. Но в тех местах где должны стоять отведенный с позиций украинские танки и снятые минометы, наблюдатели ОБСЕ на этой неделе ничего не нашли, а именно 95 единиц техники и тяжелого вооружения.

«Мы же видели, как они все говорят да сначала обещаем что угодно вешать будем потом. Как только они, не дай бог, конечно, я не верю в это получат военный контроль над этой территорией, церемониться они не будут», — считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

Контроль границы самопровозглашенных республик, остается одним из ключевых требований Украины. И оно определенно по душе штатам, ведь граница эта известно с кем. Вот в новостях радостно объявляют — на 39 миллионов долларов американцы передают своим друзьям противотанковые системы, а всего вооружения аж на 250 миллионов.

Явно не для защиты от бритоголовых националистов, которые уже рвутся к власти. Так на днях радикалы из движения С-14, которое неоднократно обвиняли в нацизме, распространении ненависти и террористических идей, заявили о планах стать полноценными политиками — партией.

А сегодня их сторонники и им подобные во всех новых городах Украины открыто призывают к очередному перевороту. Для президента Украины куда важнее, как о нем отзываются мировые державы. Да, многие подметили, что в договоре — подписи на отдельном листе, словно в знак протеста.

«Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе», — говорит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Но все же все оценили осторожный и рискованный шаг нового президента, назвав действие Зеленского, вторым мужским поступком, после обмена пленными.

«Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе „формулы Штайнмайера“. Речь идет о выполнении Минских договоренностей, о линии разграничения», — говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы добились прогресса, нам нужно много дальнейших шагов. И все стороны сегодня это подтвердили, что скоро может состояться встреча в нормандском формате. Она может состояться в Париже уже до конца этого года», — заявляла федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

И пусть после разговора с Трампом, в котором украинский лидер раскритиковал глав Германии и Франции, дескать, мало помогают, Владимиру Зеленскому будет немножко стыдно смотреть им в глаза — сделать это, похоже, придется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что противники «формулы Штайнмайера» устроили акцию у офиса Зеленского.