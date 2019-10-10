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  4. Жителя Владивостока оштрафуют за таран здания ФСБ и бегство с места ДТП

Жителя Владивостока оштрафуют за таран здания ФСБ и бегство с места ДТП

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В результате происшествия пострадала только иномарка мужчины.

Фото: ТАСС / Виталий Невар

Полиция привлекла к ответственности водителя, который врезался на автомобиле в здание ФСБ во Владивостоке и сбежал с места аварии. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД региона.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть Госавтоинспекции в ночь на 10 октября. Водитель на иномарке Toyota Axio въехал на крыльцо, которое ведет к дверям управления ФСБ по Приморскому краю.

Мужчина решил не дожидаться автоинспекторов: на месте ДТП сотрудники полиции обнаружили только машину, получившую повреждения. Лестница сохранила прежний вид. Пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Водитель позже сам пришел в ГИБДД. В отношении него возбудили административное дело за «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» по части 1 статьи 12.27 КоАП. Мужчине грозит штраф.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее ДТП с участием здания также произошло на юго-востоке Москвы. Врезавшийся в дом автобус повредил газопровод. Однако эвакуация жильцов не потребовалась.

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