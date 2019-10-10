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  4. Фото: Ким Кардашьян купила в Армении коньяк со своим лицом на бутылке

Фото: Ким Кардашьян купила в Армении коньяк со своим лицом на бутылке

, 11:47 Фото 40

Теледива не уточнила, получил ли производитель благородного спиртного напитка разрешение на использование ее имени.

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Фото, видео: Instagram @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян купила две бутылки коньяка во время визита в Армению. Они подписаны именем теледивы, а на этикетках напечатано ее лицо и указан год ее рождения. Правда, не уточняется какого года выпуска данный напиток. Вполне возможно, что 1980-го.

Фотографией с бутылками коньяка Кардашьян поделилась в сторис на своей странице в Instagram. Первая бутылка имеет вытянутую форму, а вторая — широкую и плоскую. На обеих буквами золотого цвета написано имя звезды на английском языке. В подписи к фото теледива указала, что купила армянский коньяк бренда «Ной».

Instagram @kimkardashian

Кардашьян не уточнила, получил ли производитель благородного спиртного напитка разрешение на использование ее имени.

В Ереван знаменитость приехала вместе с семьей. В столице Армении она приняла участие в траурных мероприятиях по случаю геноцида армян 1915 года. Так, телезвезда посетила мемориал Цицернакаберд, где установлена стела в память о трагических событиях начала XX века. Кроме того, она встретилась с представителями местной власти.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Армении Ким Кардашьян также приняла крещение и сделала селфи с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

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