Видео: Ким Кардашьян приняла крещение в Армении и сделала селфи с премьером страны

Ким Кардашьян провела встречу с премьер-министром Армении. Никол Пашинян пообщался с мировой звездой во время ее визита в страну.
Кардашьян прибыла в Армению, чтобы тайно крестить своих детей — об этом стало известно только после самого таинства. Страну Ким выбрала не случайно — именно здесь находится ее историческая родина. С премьер-министром модель обсудила немало актуальных для страны тем — например, Пашинян похвалил гостью за работу по популяризации Армении.
Между тем, по данным РИА Новости, звезда американских реалити-шоу Ким и ее сестра Кортни также приняли крещение в духовном центре Армянской апостольской церкви — Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Как рассказал диакон Наири Срапионян, ставший крестным отцом сестер и их шестерых детей, для сестер были выбраны христианские имена Эгине и Гаяне.
Не обошлось и без традиционного для Instagram-дивы селфи — снимок на свой странице разместил сам Никол Пашинян. А вот в аккаунтах Кардашьян фотография пока не появлялась.
Ранее 5-tv.ru более подробно рассказывал о крестинах, ради которых Ким Кардашьян приехала в Армению.