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  4. Видео: Ким Кардашьян приняла крещение в Армении и сделала селфи с премьером страны

Видео: Ким Кардашьян приняла крещение в Армении и сделала селфи с премьером страны

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По словам священника для телезвезды было выбрано имя Эгине.

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Фото, видео: Zuma\TASS, Facebook @nikol.pashinyan

Ким Кардашьян провела встречу с премьер-министром Армении. Никол Пашинян пообщался с мировой звездой во время ее визита в страну.

Кардашьян прибыла в Армению, чтобы тайно крестить своих детей — об этом стало известно только после самого таинства. Страну Ким выбрала не случайно — именно здесь находится ее историческая родина. С премьер-министром модель обсудила немало актуальных для страны тем — например, Пашинян похвалил гостью за работу по популяризации Армении.

«Мы очень ценим вашу готовность и деятельность по представлению Армении в мире, и это очень важно. Надеюсь и уверен, что вы продолжите эту деятельность и будете заинтересованы обсуждениями о потенциале Армении», — высказался он.

Facebook @nikol.pashinyan

Между тем, по данным РИА Новости, звезда американских реалити-шоу Ким и ее сестра Кортни также приняли крещение в духовном центре Армянской апостольской церкви — Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Как рассказал диакон Наири Срапионян, ставший крестным отцом сестер и их шестерых детей, для сестер были выбраны христианские имена Эгине и Гаяне.

«Для Ким Кардашьян мы выбрали имя Эгине, а для ее сестры — Гаяне. Мы предложили эти имена, согласно церковному порядку, они согласились», — рассказал священник.

Не обошлось и без традиционного для Instagram-дивы селфи — снимок на свой странице разместил сам Никол Пашинян. А вот в аккаунтах Кардашьян фотография пока не появлялась.

Ранее 5-tv.ru более подробно рассказывал о крестинах, ради которых Ким Кардашьян приехала в Армению.

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