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  4. Вера Брежнева: лишения в детстве стали основой моего успеха

Вера Брежнева: лишения в детстве стали основой моего успеха

, 14:05 Видео 734

Певица призналась, что в детстве и мечтать не могла о своей сегодняшней популярности.

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Фото, видео: Instagram @ververa, 5-tv.ru

Певица Вера Брежнева назвала пережитые в детстве лишения основой своего успеха. Об этом она сообщила на престижной премии «Радиомания-2019».

«Я думаю, что это (лишения — Прим. ред.) было основополагающим. Потому что когда у тебя есть лишения, тебе впоследствии хочется чего-то достичь, добиться. Я с детства именно этим и занималась», — рассказала Брежнева.

Она призналась, что всегда мечтала о наступлении времени, когда трудности уйдут из ее жизни, а мечты сбудутся. По словам певицы, со временем она получила гораздо больше, чем хотела в детстве.

«Я гораздо о меньшем мечтала. Я мечтала всего лишь оказаться в каталоге Otto, на его страницах. Мне казалось, что круче некуда. И был еще такой журнал раньше „Натали“. Я думала, что я буду где-нибудь там. В общем, моя реальность намного круче, потому что я много работала», — подытожила Брежнева.

Церемония награждения лауреатов премии «Радиомания» прошла 9 октября. Как сообщал 5-tv.ru, на мероприятии Дима Билан описал свой идеал девушки.

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