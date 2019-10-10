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«Которую нужно добиваться»: Дима Билан описал свой идеал девушки

, 11:30 Видео 59

Певец не стал отрицать возможность пойти на свидание с одной из поклонниц.

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Фото, видео: Instagram @bilanofficial, 5-tv.ru

Певец Дима Билан рассказал про свой идеал девушки. Признание он сделал во время общения с прессой на престижной премии «Радиомания-2019», которая прошла 9 октября в московском «Вегас Сити Холле».

«Давайте скажем так: та, которая не будет сверхсильно липнуть к тебе, которую нужно добиваться», – ответил Билан на вопрос об идеале своей девушки.

После этого журналистка напомнила, что ранее певец ради общества тушил пожары и сажал деревья. Она спросила, на что он готов ради любимой.

«На большее, на многое, но это не значит, что это будет на показ. У меня были какие-то ошибки, когда я лет 13-15 назад что-то вслух произнес. Потом полностью решил, что есть профессия, а есть твоя личная жизнь», – ответил Билан.

После этого заявления артист посетовал, что современный мир и так слишком «прозрачен» и позволяет узнать о любом человеке практически все.

«Хотя бы что-то можно оставить для себя или нет?!» – с возмущением воскликнул артист.

На уточняющий вопрос о готовности пойти на свидание с поклонницей Билан ответил: «Без камеры!».

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Дима Билан похвастался любовью поклонницы в соцсети. Он выложил видео, на котором фанатка из Омска помогла ему завязать шнурки.

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