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«Греттолихорадка»: климатические войны охватили всю Европу

, 17:15 Эфирная новость 19

Активисты перекрывают дороги, устраивают палаточные лагеря, а сегодня и вовсе прорвались прямо в один из готовящихся к вылету самолетов уже с пассажирами внутри.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Thesing via www.imago-im, 5-tv.ru

Всю Европу охватили климатические войны. «Восстание против вымирания» набирает обороты.

Активисты перекрывают дороги и устанавливают палаточные лагеря. Сегодня они и вовсе прорвались прямо в один из готовящихся к вылету самолетов уже с пассажирами внутри. А призер Паралимпийских игр Джеймс Браун забрался на крышу воздушного судна.

Полиция проводит задержания, а экономисты подсчитывают финансовые перспективы протестов.

Только в Британии за сутки зеленые собрали рекордную сумму — больше 40 тысяч фунтов стерлингов.

Виталий Чащухин о «греттолихорадке».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о массовых протестах активистов в Берлине

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