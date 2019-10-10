«Греттолихорадка»: климатические войны охватили всю Европу

Всю Европу охватили климатические войны. «Восстание против вымирания» набирает обороты.

Активисты перекрывают дороги и устанавливают палаточные лагеря. Сегодня они и вовсе прорвались прямо в один из готовящихся к вылету самолетов уже с пассажирами внутри. А призер Паралимпийских игр Джеймс Браун забрался на крышу воздушного судна.

Полиция проводит задержания, а экономисты подсчитывают финансовые перспективы протестов.

Только в Британии за сутки зеленые собрали рекордную сумму — больше 40 тысяч фунтов стерлингов.

Виталий Чащухин о «греттолихорадке».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о массовых протестах активистов в Берлине.