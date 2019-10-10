Экологические активисты заблокировали движение на площади в Берлине

В Берлине эко-активисты блокировали движение в центре города. Образовались многокилометровые пробки. Не проехать к зданиям бундестага, а также к одной из центральных больниц. Сотни людей развернули плакаты, и разбили палатки прямо на дороге. Таким образом они призывают власти уменьшить промышленные выбросы в атмосферу. Пока акция проходит мирно, протестующих окружили полицейские.

Чего не скажешь о Лондоне. Там задержано около 30 человек. Они устроили пикеты в районе Трафальгарской площади, и тоже перекрыли движение. Массовые протесты «зеленых» проходят сейчас почти на всех континентах. Участники акций «в защиту окружающей среды» приковывают себя к правительственным зданиям, автомобилям, мостам. Одним словом делают все, чтобы парализовать привычную жизнь городов. Задержаны сотни человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что угроза дефицита питьевой воды нависла над жителями Нижнего Тагила.