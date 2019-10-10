  1. Пятый канал
  4. Экологические активисты заблокировали движение на площади в Берлине

Экологические активисты заблокировали движение на площади в Берлине

, 0:59 Эфирная новость 14

Борцы за сохранение окружающей среды призывают власти уменьшить промышленные выбросы в атмосферу.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

В Берлине эко-активисты блокировали движение в центре города. Образовались многокилометровые пробки. Не проехать к зданиям бундестага, а также к одной из центральных больниц. Сотни людей развернули плакаты, и разбили палатки прямо на дороге. Таким образом они призывают власти уменьшить промышленные выбросы в атмосферу. Пока акция проходит мирно, протестующих окружили полицейские.

Чего не скажешь о Лондоне. Там задержано около 30 человек. Они устроили пикеты в районе Трафальгарской площади, и тоже перекрыли движение. Массовые протесты «зеленых» проходят сейчас почти на всех континентах. Участники акций «в защиту окружающей среды» приковывают себя к правительственным зданиям, автомобилям, мостам. Одним словом делают все, чтобы парализовать привычную жизнь городов. Задержаны сотни человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что угроза дефицита питьевой воды нависла над жителями Нижнего Тагила.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.10
0.23 71.45
0.21
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!

Последние новости

1:24
Звезду сериала «Глухарь» Виктора Балабанова выписали из больницы
0:59
Экологические активисты заблокировали движение на площади в Берлине
0:44
Репутация «примерных семьянинов» приносит огромные доходы Воле и Утяшевой
0:27
Врач объяснил, как американцу удалось отсудить у фармкомпании миллиарды за выросшую грудь
0:11
День святого Каллистрата: Что можно и нельзя делать 10 октября
23:52
Видео: Публика высмеяла «накладную грудь» Анджелины Джоли

Сейчас читают

19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
Сергей Жуков выложил в сеть фото обнаженной жены в честь дня ее рождения
«Столько пластики»: Леру Кудрявцеву не узнали на снимке 15-летней давности

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев