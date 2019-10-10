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  4. Власти не считают терактом взрыв возле аэропорта в Австрии

Власти не считают терактом взрыв возле аэропорта в Австрии

, 18:09 11

В результате ЧП с ожогами были госпитализированы девять человек.

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Фото, видео: Twitter @dunyabulteni, 5-tv.ru

Вблизи города Линц в Австрии днем прогремел взрыв. Местные СМИ сообщают, что ЧП произошло на предприятии по утилизации отходов.

Оно расположено на территории местного аэропорта Линц-Хершинг. Девять человек получили ранения. Трое из них в тяжелом состоянии.

В районе сильное задымление. Десятки пожарных расчетов пытались потушить пламя. Два цеха завода полностью разрушены. Полиция выясняет причины случившегося. В то же время есть информация, что на работу воздушной гавани взрыв не повлиял.

Власти поспешили успокоить, что произошедшее не является терактом. Причины — техногенные. Взрыв или выхлоп произошел в производственном помещении предприятия по утилизации мусора, где перерабатываются искусственные отходы.

Россиян среди пострадавших нет.

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