Власти не считают терактом взрыв возле аэропорта в Австрии

Вблизи города Линц в Австрии днем прогремел взрыв. Местные СМИ сообщают, что ЧП произошло на предприятии по утилизации отходов.

Оно расположено на территории местного аэропорта Линц-Хершинг. Девять человек получили ранения. Трое из них в тяжелом состоянии.

В районе сильное задымление. Десятки пожарных расчетов пытались потушить пламя. Два цеха завода полностью разрушены. Полиция выясняет причины случившегося. В то же время есть информация, что на работу воздушной гавани взрыв не повлиял.

Власти поспешили успокоить, что произошедшее не является терактом. Причины — техногенные. Взрыв или выхлоп произошел в производственном помещении предприятия по утилизации мусора, где перерабатываются искусственные отходы.

Россиян среди пострадавших нет.