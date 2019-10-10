  1. Пятый канал
  4. Один человек пострадал в результате стрельбы в монастыре под Оренбургом

Один человек пострадал в результате стрельбы в монастыре под Оренбургом

, 15:47 Срочная новость 100

Предварительно, орудие, из которого стреляли было самодельным.

Фото: Известия / Михаил Терещенко

Один человек пострадал в результате стрельбы в монастыре под Оренбургом. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел на территории Спасо-Преображенского монастыря в городе Бузулук.

Кто, по кому и по каким причинам стрелял пока не сообщается. Предварительно известно, что оружие было самодельным. Также по неподтвержденной информации — огонь из него открыл священник.

Как стало известно 5-tv.ru, стрельба произошла из-за давнего бытового конфликта между двумя неработающими мужчинами. Огонь в 45-летнего Алексея М. открыл 28-летний Андрей Ф.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.74
-0.36 71.30
-0.15
Гороскоп на 10 октября: доверьтесь карме, Львы!

Последние новости

16:58
В Австрии предъявлено обвинение лыжнику Бальдауфу в употреблении допинга
16:51
Бывшая жена Епифанцева не пускает к нему детей из-за «угарных вечеринок»
16:45
Застрявшие из-за аварии Ан-12 пассажирки устроили танцы прямо в аэропорту
16:36
Видео: учитель ОБЖ избил и обматерил девятиклассников
16:27
Нобелевскую премию по литературе получили писатели из Польши и Австрии
16:18
Нападение в Галле признано правоэкстремистских терактом

Сейчас читают

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Гороскоп на 10 октября: доверьтесь карме, Львы!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев