Один человек пострадал в результате стрельбы в монастыре под Оренбургом. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел на территории Спасо-Преображенского монастыря в городе Бузулук.

Кто, по кому и по каким причинам стрелял пока не сообщается. Предварительно известно, что оружие было самодельным. Также по неподтвержденной информации — огонь из него открыл священник.

Как стало известно 5-tv.ru, стрельба произошла из-за давнего бытового конфликта между двумя неработающими мужчинами. Огонь в 45-летнего Алексея М. открыл 28-летний Андрей Ф.

Обстоятельства произошедшего уточняются.