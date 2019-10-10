1:0! Дзюба забил гол в ворота шотландцев

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба отправил мяч в ворота шотландской команды. Гол был забит на 57-й минуте.

Сборная России по футболу в четверг, 10 октября, встретилась с командой из Шотландии в рамках отборочного матча Евро-2020. Выход отечественных футболистов на чемпионат Европы может состояться, если наши спортсмены обыграют шотландцев, а команда Казахстана сыграют ничью с Кипром.

Состав российской команды выглядит так: вратарь — Миринато Гилерме; защитники — Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов; полузащитники — Магомед Оздоев, Александр Головин, Алексей Ионов, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов; нападающий — Артем Дзюба.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что команды РФ и Украины могут встретиться на поле в рамках Евро-2020. По словам главы УЕФА, поединок команд может состояться, если футболисты обеих стран пробьются в полуфинал Чемпионата Европы по футболу 2020.