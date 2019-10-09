Команды РФ и Украины могут встретиться на поле в рамках Евро-2020

Сборные России и Украины по футболу могут сыграть друг против друга в ходе Евро-2020. Такое заявление сделал глава УЕФА Александер Чеферин.

Руководитель футбольного Союза подчеркнул, что российскую и украинскую команду стараются не ставить в матчи друг против друга из политических соображений, «чтобы не быть втянутыми в конфликт». Также Чеферин подчеркнул, что правило, по которому команды разводят на жеребьевках, отменять пока рано. Однако если обе команды дойдут до полуфинала — их встрече сопротивляться никто не станет.

«Сборные России и Украины в случае выхода в полуфинал Евро-2020 могут встретиться друг с другом. Разводить по разным парам их не будут», — цитирует главу УЕФА РИА Новости.

Письменное обращение в адрес УЕФА с просьбой отказаться от специального разведения команд конфликтующих стран на жеребьевках направила организация Sport for All, активисты которой борются с ксенофобией и расизмом в мире футбола. По их мнению, такие матчи будут способствовать налаживанию отношений между государствами, которые имеют разногласия на политическом уровне.

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