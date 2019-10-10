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  4. Следователи выясняют, как пассажир рейса Москва — Бургас пронес травмат на борт

Следователи выясняют, как пассажир рейса Москва — Бургас пронес травмат на борт

, 23:47 Видео 50

Экстренно севший в аэропорту Ростова-на-Дону самолет продолжил путь в Болгарию.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Межрегиональная транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере безопасности в аэропорту «Шереметьево», после того как пассажир рейса Москва — Бургас пронес на борт самолета травматический пистолет. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

По ее словам, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц воздушной гавани, откуда вылетел борт, а также представителей авиакомпании, осуществляющей перелет. В частности, это коснется требований к соблюдению сотрудниками аэропорта правил проведения предполетного досмотра пассажиров и их багажа.

Днем в четверг, 10 октября, в Ростове-на-Дону приземлился Airbus A320 следовавший в болгарский город Бургас из-за того, что один из пассажиров отдал бортпроводнице свой травматический пистолет. Стюарт доложил об этом командиру воздушного судна, после чего тот запросил посадку. Спустя несколько часов самолет вылетел в пункт назначения.

Как рассказали в аэропорту «Шереметьево», в настоящий момент по факту происшествия проводится служебная проверка. В частности, усилен контроль за работой сотрудников, отвечающих за обеспечение безопасности.

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