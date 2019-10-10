«Аэрофлот» и «Шереметьево» отреагировали на инцидент с травматом в самолете

В Ростове-на-Дону совершил экстренную посадку Airbus A320, летевший рейсом «Аэрофлота» из Москвы в болгарский Бургас в четверг, 10 октября. Причиной внезапного приземления стал обнаруженный на борту самолета травматический пистолет, принадлежащий одному из пассажиров. В пресс-службе компании «Аэрофлот» рассказали о подробностях инцидента.
В аэропорту Шереметьево также прокомментировали инцидент с травматическим пистолетом на борту самолета.
По словам представителей аэропорта «Шереметьево», в настоящий момент по факту происшествия проводится служебная проверка. Усилен контроль за работой сотрудников, отвечающих за обеспечение безопасности. Также проведены дополнительные инструктажи по соблюдению правил досмотра пассажиров, ручной клади и багажа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Airbus A320 экстренно приземлился в Ростове из-за травмата у пассажира.