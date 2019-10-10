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«Аэрофлот» и «Шереметьево» отреагировали на инцидент с травматом в самолете

, 22:03 67

Airbus A320 экстренно приземлился в Ростове-на-Дону из-за обнаруженного у одного из пассажиров травматического пистолета.

Фото: www.globallookpress.com © Bayne Stanley

В Ростове-на-Дону совершил экстренную посадку Airbus A320, летевший рейсом «Аэрофлота» из Москвы в болгарский Бургас в четверг, 10 октября. Причиной внезапного приземления стал обнаруженный на борту самолета травматический пистолет, принадлежащий одному из пассажиров. В пресс-службе компании «Аэрофлот» рассказали о подробностях инцидента.

«Одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне. Отмечаем, что предполетный досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, которую пассажир проносит на борт, осуществляют сотрудники аэропорта вылета», — заявили представители авиаперевозчика.

В аэропорту Шереметьево также прокомментировали инцидент с травматическим пистолетом на борту самолета.

«Рейс SU 2156 авиакомпании „Аэрофлот“ вылетел в плановом режиме. Досмотр багажа пассажиров, ручной клади, бортового питания и бортовых запасов обеспечивался дочерней компанией аэропорта АО „Шереметьево Безопасность“», — сообщили в ведомстве.

По словам представителей аэропорта «Шереметьево», в настоящий момент по факту происшествия проводится служебная проверка. Усилен контроль за работой сотрудников, отвечающих за обеспечение безопасности. Также проведены дополнительные инструктажи по соблюдению правил досмотра пассажиров, ручной клади и багажа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Airbus A320 экстренно приземлился в Ростове из-за травмата у пассажира.

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