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В Крыму разминировали теплоход, затонувший во время Великой Отечественной войны

, 10:37 Эфирная новость 52

На судне перевозили боеприпасы и военную технику, когда их атаковала немецкая авиация.

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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv

В Крыму саперы МЧС разминировали советский грузовой теплоход «Жан Жорес». Он затонул недалеко от Феодосии во время Великой Отечественной в январе 1942-го после налета немецкой авиации.

На судне перевозили боеприпасы и военную технику. С его палубы группа подводного разминирования МЧС подняла шесть с половиной тысяч взрывоопасных предметов. В том числе — 17 авиабомб. Их уничтожили на специальном полигоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой публикации секретных документов Минобороны РФ в рамках 75-летия освобождения Риги от нацистских оккупантов. Рижская стратегическая наступательная операция началась 14 сентября 1944 года. Уже через месяц войска 3-го Прибалтийского фронта заняли правобережную часть латвийской столицы. А 15 октября — весь город. 

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