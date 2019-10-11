В Крыму разминировали теплоход, затонувший во время Великой Отечественной войны

В Крыму саперы МЧС разминировали советский грузовой теплоход «Жан Жорес». Он затонул недалеко от Феодосии во время Великой Отечественной в январе 1942-го после налета немецкой авиации.

На судне перевозили боеприпасы и военную технику. С его палубы группа подводного разминирования МЧС подняла шесть с половиной тысяч взрывоопасных предметов. В том числе — 17 авиабомб. Их уничтожили на специальном полигоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой публикации секретных документов Минобороны РФ в рамках 75-летия освобождения Риги от нацистских оккупантов. Рижская стратегическая наступательная операция началась 14 сентября 1944 года. Уже через месяц войска 3-го Прибалтийского фронта заняли правобережную часть латвийской столицы. А 15 октября — весь город.