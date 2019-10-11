Водителей-новичков буду проверять на хронический алкоголизм и наркотики

Минздрав обяжет россиян, получающих водительские права, проходить обследование на хронический алкоголизм. Эта мера коснется и тех, кто будет получать водительское удостоверение после лишения, пишет «КоммерсантЪ».

Потенциальный автомобилист будет сдавать кровь и мочу. Результаты обследования также покажут, употреблял ли человек амфетамин, каннабиноиды, опиаты, кокаин, метадон, барбитурат.

В случае выявления повышенного порога веществ, указывающих на пагубное пристрастие, он будет направлен в наркодиспансер. Предложение Минздрава в настоящее время находится на регистрации в Минюсте.

Согласно статистике ГИБДД, за шесть месяцев текущего года выявлено более 11 тысяч водителей в состоянии наркотического опьянения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как пьяный водитель протаранил остановку в Петербурге, погибла женщина.