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  4. Водителей-новичков буду проверять на хронический алкоголизм и наркотики

Водителей-новичков буду проверять на хронический алкоголизм и наркотики

, 8:08 101

Потенциальным автомобилистам придется сдавать анализы крови и мочи.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imago stock&people

Минздрав обяжет россиян, получающих водительские права, проходить обследование на хронический алкоголизм. Эта мера коснется и тех, кто будет получать водительское удостоверение после лишения, пишет «КоммерсантЪ».

Потенциальный автомобилист будет сдавать кровь и мочу. Результаты обследования также покажут, употреблял ли человек амфетамин, каннабиноиды, опиаты, кокаин, метадон, барбитурат.

В случае выявления повышенного порога веществ, указывающих на пагубное пристрастие, он будет направлен в наркодиспансер. Предложение Минздрава в настоящее время находится на регистрации в Минюсте.

Согласно статистике ГИБДД, за шесть месяцев текущего года выявлено более 11 тысяч водителей в состоянии наркотического опьянения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как пьяный водитель протаранил остановку в Петербурге, погибла женщина.

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