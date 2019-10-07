Видео: Пьяный водитель протаранил остановку в Петербурге, погибла женщина

Пьяный водитель протаранил трамвайную остановку на севере Петербурга. Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 6 октября. По информации очевидцев, в результате ДТП на улице Шостаковича погибла пожилая женщина, ей оторвало ногу.

Также сообщается, что еще одна женщина получила тяжелые травмы, сейчас за ее жизнь борются медики. По предварительным данным, водитель машины уходил от погони ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что машина вылетела с дороги и протаранила толпу зрителей на уличных гонках на Украине.