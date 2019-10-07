  1. Пятый канал
  4. Видео: Пьяный водитель протаранил остановку в Петербурге, погибла женщина

Видео: Пьяный водитель протаранил остановку в Петербурге, погибла женщина

, 0:09 Видео 112

Смертельное ДТП произошло поздно вечером в воскресенье, 6 октября, на улице Шостаковича.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today / Dima Karpov

Пьяный водитель протаранил трамвайную остановку на севере Петербурга. Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 6 октября. По информации очевидцев, в результате ДТП на улице Шостаковича погибла пожилая женщина, ей оторвало ногу.

Также сообщается, что еще одна женщина получила тяжелые травмы, сейчас за ее жизнь борются медики. По предварительным данным, водитель машины уходил от погони ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что машина вылетела с дороги и протаранила толпу зрителей на уличных гонках на Украине.

Читайте также

Авто протаранило остановку с людьми: момент смертельного ДТП в Петербурге попал на видео

Видео: Машина вылетела с дороги и протаранила толпу зрителей на уличных гонках на Украине
+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 6 октября: Рыбы, пора вырвать сорняки из сада

Последние новости

0:31
Авто протаранило остановку с людьми: момент смертельного ДТП в Петербурге попал на видео
0:24
Правнук архитектора Шухова пояснил идею снести исторические здания в Петербурге
0:09
Видео: Пьяный водитель протаранил остановку в Петербурге, погибла женщина
0:01
Видео: Владимир Путин побывал в сибирской тайге перед своим днем рождения
23:39
Милонов в телеэфире сравнил популярность Бузовой с запущенным сифилисом
23:21
После попадания под обстрел съемочная группа программы «Известия» пообщалась с жителями ДНР

Сейчас читают

«Должна быть в гареме»: Квитко продемонстрировала свои формы в новом купальнике
Водонаева продемонстрировала на камеру вид сзади в обтягивающих брюках
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев