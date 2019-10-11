Внук Гагарина возглавил новый аэропорт в Хабаровске

Новый терминал внутренних авиалиний АО «Хабаровский аэропорт» возглавил Юрий Кондратчик, однако выяснилось, что 28-летний мужчина является внуком первого космонавта Земли Юрия Гагарина, пишет KP.RU.

В пресс-службе воздушной гавани эту информацию подтвердили.

« Юрий Константинович действительно внук Юрия Гагарина. Однако распространяться об этом он не любит и не хочет », — сказал представитель аэропорта.

О Кондратчике известно, что он выпускник факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова. Кроме того, внук Гагарина — кандидат экономических наук.

Аэропорт имени Геннадия Невельского начнет функционировать с понедельника, 14 октября. Название воздушной гавани было присвоено в честь русского адмирала, исследователя Дальнего Востока. Пропускная способность составит порядка трех миллионов пассажиров в год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Саратове открылся международный аэропорт «Гагарин».