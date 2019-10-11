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Путин: Зеленский не может обеспечить развод сил и техники в Донбассе

, 13:34 Видео 84

Президент России напомнил о необходимости в этом вопросе «проявления политической воли».

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Дружинин, 5-tv.ru

Президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в рамках разведения сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе. Как заявил в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде в пятницу, 11 октября, российский лидер Владимир Путин, для воплощения такой договоренности необходима политическая воля.

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент (Украины — прим.ред.) не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — сказал он.

Как отметил российский лидер, представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не единожды сообщали о готовности к разведению сил, а именно запускали сигнальные ракеты белого цвета, однако со стороны Киева ответа не было.

«Здесь нужно проявление политической воли», — добавил Путин.

Ранее сегодня ополченцы ДНР и ЛНР в последний раз перед встречей контактной группы в Минске дали сигнал готовности начать разведение сил на одном из пилотных участков на линии соприкосновения. Более попытки предложить мир предприниматься не будут, по крайней мере до тех пор, пока не будет итогов следующих переговоров.

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