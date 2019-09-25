Противостояние ведомств: Суд обязал «Почту России» отреставрировать усадьбу Ломосова

Настоящая война двух структур развернулась вокруг исторического здания в Петербурге. Усадьба Михаила Ломоносова, которую в настоящее время занимает управление почтовой связи, обросла камерами и решетками на окнах. Всего этого на фасаде объекта культурного наследия быть не должно.

Фасад нежных оттенков не просто историческое место. Еще и научный центр. Хозяин усадьбы собрал здесь телескоп, открыл атмосферу Венеры, ставил опыты. Теперь это — почитаемый памятник. Но совершенно недоступный. О том, что тут было при Ломоносове, исследователи судят только по старым документам.

В кабинетах, которые занимал Михаил Ломоносов, сейчас заседает почтовое руководство. А чтобы начальству работалось с комфортом — прямо на исторический фасад повесили кондиционеры.

Комитет по охране памятников выиграл суд, но убирать камеры и решетки представители «Почты России» не собираются — работать без них они не имеют права. Чем закончится это противостояние, выяснял Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в правительстве РФ одобрили закон о демонтаже с фасадов наружных конструкций по всей России, включая кондиционеры и спутниковые тарелки.