Мир, похоже, вступает в новую, уже климатическую гонку. Ученые за короткое время представили сразу несколько проектов: обещают охладить планету, избавиться от проблемы природных пожаров. Потенциальный контроль над земной атмосферой привлекает сотни миллионов долларов инвестиций в Европе и США. Каким образом хотят управлять погодой и кому это выгодно — разбирался коореспондент «Известий» Артем Яковенко.

Ученые уверяют: их технологии откроют новую эпоху в истории планеты. Сразу несколько стартапов из Австралии и США утверждают, что готовы приступить к реализации амбициозного плана по изменению климата Земли. Автор одного из проектов в интервью «Известиям» рассказывает, как собирается охлаждать планету.

«Мы будем добавлять в облака очень мелкие частицы морской соли одинакового размера. Они будут усиливать отражение солнечного света и энергии», — сказал участник проекта ReBrighten по исследованию технологий охлаждения климата из Австралии Роберт Тулип.

Еще совсем недавно все это звучало как часть научного диспута о том, что делать с глобальным потеплением. Для жителей Европы в этом году проблема встала в полный рост: сгорели тысячи гектаров леса, обмелели некогда самые полноводные реки — от Дуная до Рейна. Погибло до половины урожая! Решение у ученых есть, осталось лишь преодолеть пару технических проблем.

«Размер капли воды, необходимый для того, чтобы это сработало, чрезвычайно мал. Технологий, которые позволяют создавать действительно крошечные капли, нет. Придумать, как их создать, — наша главная задача», — сказал управляющий директор Ocean Cooling Technology из Великобритании Саймон Гейдж.

Саймон Гейдж признает: он понимает, что вмешивается в очень сложную и непредсказуемую область. Но деньги перевешивают. «Известия» получили доступ к закрытому совещанию, на котором главной и фактически единственной темой обсуждения стали финансы.

«Мы сейчас активно обращаемся к влиятельным людям по всему миру и стремимся запустить диалог о создании союза первопроходцев, с тем чтобы разработать и осуществить комплексный план по охлаждению климата», — сказал американский агроном, ученый и международный лидер в области экологии из США Дэннис Гэррити.

Все напоминает гонку технологий: кто первым получит контроль над земной атмосферой, тот и станет властителем мира. В Евросоюзе даже выделили 35 миллионов евро на то, чтобы выстроить систему разведки и шпионить за всеми, кто пытается климат изменить.

— Система мониторинга должна быть разработана для выявления потенциально опасных экспериментов и сдерживать попытки одностороннего развертывания технологий для изменения климата.

У Европы есть как минимум пять собственных глобальных проектов по изменению климата. Но у США весомое преимущество. Именно там сосредоточились богатые инвесторы, готовые профинансировать рискованные эксперименты. Илон Маск, например, заявил, что собирается регулировать количество солнечной энергии с помощью армии искусственных спутников. Ученые с мировым именем предупреждают: последствия любого подобного глобального эксперимента могут стать катастрофическими.

«Это безграмотное решение, поскольку любое вмешательство человека в природные процессы приводит к негативным последствиям. Должны создать специальную промышленность, которая будет выпускать и генерировать эти аэрозоли в планетарном масштабе. Я думаю, это просто безумие, которое возникает в умах людей, не понимающих до конца проблемы», — сказал геофизик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец.

Но как тут остудить пыл, когда замешаны большие деньги? Даже если их спускают на воздух.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.