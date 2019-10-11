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  4. «Без макияжа гораздо лучше»: Лобода показала фанатам истинное лицо

«Без макияжа гораздо лучше»: Лобода показала фанатам истинное лицо

, 14:59 970

Певица выложила в сеть снимки без мейкапа на лоне природы.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода поразила подписчиков в Instagram новыми снимками, на которых предстала на фоне высоких зарослей без макияжа. Редкий случай, когда мужчины направили взоры не на декольте, а на лицо знаменитости. Хотя глубокий вырез на снимках присутствует. Внешность, не замазанная косметикой и уголок живой природы за спиной — казалось бы, естественней некуда. Если бы не губы артистки — без помады они не становятся меньше.

«Вдох. Выдох. Перезагрузка», — подписала фотографии Лобода, очевидно, намекая на отдых вдали от шумной жизни звезды.

Instagram @lobodaofficial

Станет ли певица чаще возвращаться к этому образу, пока неизвестно. Но подписчики уже одобрили увиденное.

«Класс, без макияжа такая натуральная! Гораздо лучше и нежнее»;

«Боже, какой секс!»

«Да-да-да! Ло-бо-да!»

«Ты, как всегда, прекрасно выглядишь», — ответили автору поста в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Лобода показала свою тренировку.

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