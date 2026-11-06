Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур едва не умерла от голода после травли в сети

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 438 0

Жестокие комментарии о внешности до сих пор возвращают женщину к болезненным воспоминаниям.

Как соцсети чуть не убили Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур

Фото: Instagram*/buuski

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Актриса Таллула Уиллис рассказала о едва не убившем ее РПП после травли в сети

Дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис рассказала, насколько разрушительными оказались для нее оскорбления в соцсетях. По словам 32-летней артистки, сейчас она нечасто читает злобные комментарии о ее внешности, но стоит увидеть — и она возвращается в период нелегкой борьбы с расстройством пищевого поведения (РПП).

Таллула справилась с недугом и нашла равновесие. Она создала семью — недавно сыграла свадьбу с избранником Джастином Эйси. На днях в личном блоге она опубликовала видео, на котором просматривает комментарии под своей фотографией. Некоторые оказались настолько грубыми, что она решила не оставлять нападки без внимания.

«Люди кажутся шокированными по-настоящему, когда я делюсь своим опытом и рассказываю, что меня называли „человеком с медицинскими уродствами“ или „чем-то, чего стоит бояться“. Я нечасто читаю такие вещи, но когда я это делаю, я вспоминаю, почему чуть не умерла от голода после жизни, проведенной в борьбе с пищевыми расстройствами», — написала Уиллис в личном блоге.

Таллула объяснила подписчикам, что даже за внешне безобидными словами могут скрываться последствия, о которых авторы не задумываются. Из-за замечаний, не говоря уже об оскорблениях, их отношение к собственной внешности может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Актриса подчеркнула, что старается относиться к людям с добротой и сознательно выбирает не отвечать агрессией на агрессию. При этом она считает важным говорить о реальности, с которой сталкиваются люди, открыто рассказывающие о психологических трудностях. В прошлом у Таллулы диагностировали нервную анорексию, из-за чего у нее начали выпадать волосы. В 2022 году Таллула проходила лечение в реабилитационном центре, а в мае 2023 года в статье для Vogue призналась, что страдала анорексией четыре года.

Одно неосторожное замечание брата о весе однажды чуть не убило и российскую актрису Юлию Такшину. В возрасте около 17 лет она просто перестала есть и с 56 килограммов похудела до 39. Когда дошло до резкого ухудшения состояния и госпитализации, девушка одумалась. Врач прямо ей сказал, что дальнейшие издевательства над организмом приведут к смерти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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