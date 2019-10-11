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«Балет для взрослых»: экс-солистка «ВИА Гры» похвасталась растяжкой

, 17:49 Видео 337

Мейхер-Грановская напомнила фанатам французскую актрису Жюльет Бинош и российскую балерину Анастасию Волочкову.

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Фото, видео: Instagram @nadyameiher

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская выложила на своей странице в Instagram видео, на котором «уходит в глубокий шпагат». Фанаты восхитились растяжкой певицы.

«Уходим в глубокий шпагат», — написала знаменитость в подписи к видео, добавив хэштег «Балет для взрослых».

В ролике она стоит у балетного станка. Левую ногу певица держит на снаряде, сначала сгибаясь к ней телом, а затем делая шпагат.

Подписчики похвалили экс-солистку «ВИА Гры» за великолепную растяжку.

«Вау! Круто! Такая мягкость, изящество и гибкость! Прям хочется самой заниматься!»

«Ох, уж эти ваши бесподобные шпагаты. Они навсегда вошли в историю музыкального шоубиза»;

«Не скучно было бы долгие зимние вечера проводить», — написали фанаты.

Другие обратили внимание на сходство Мейхер-Грановской с французской актрисой Жюльет Бинош, а также сравнили ее с российской балериной Анастасией Волочковой.

«Конкуренция Волочковой»;

«Надя, вы вылитая Бинош»;

«Вы просто вылитая Жульет Бинош! Посмотри фильм „Шоколад“ с ее участием», — написали фанаты.

Ранее Мейхер-Грановская также опубликовала фото своего сына. Как писал 5-tv.ru, снимок повзрослевшего ребенка экс-солистки «ВИА Гры» вызвал фурор в сети.

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