Осчастливленные присутствием женщин на стадионе иранцы порвали Камбоджи 14:0

Сборная Ирана обыграла команду из Камбоджи со счетом 14:0 на первом почти за 40 лет футбольном матче, на который пустили иранских женщин. На спортивное событие было продано три с половиной тысячи «женских» билетов.

Одной из попавших на матч женщин стала спортивная журналистка Раха Пурбахш. Она рассказала, что до сих пор не верит в возможность смотреть футбол вживую, а не по телевизору.

Нашлись и те, кто оказался недоволен. Так, активистка Мариам Шоджаи пожаловалась на перекладины, отделяющие женский болельщицкий сектор от мужского. Также она не поняла, почему на 78-тысячном стадионе для женщин нашлось только три с половиной тысячи мест.

«Это не то, за что мы боролись», — цитирует ее BBC.

Иранские власти объяснили небольшое количество «женских» билетов тем, что большинство граждан страны не готовы к отмене запрета.

Иранских женщин не пускали на матчи по футболу с 1981 года. Власти объясняли это тем, что «мужская» атмосфера стадиона якобы может нанести вред прекрасной половине иранского общества.

Как сообщал 5-tv.ru, запрет был отменен после того, одна иранская болельщица подожгла себя. Она боялась преследования за попытку пройти на стадион в мужской одежде.