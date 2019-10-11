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  4. В Пулково прибыли первые туристы по бесплатной электронной визе

В Пулково прибыли первые туристы по бесплатной электронной визе

, 19:39 Эфирная новость 29

Туристы из Латвии и Ирана смогут провести в Северной столице до восьми дней.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В петербургском аэропорту Пулково встретили первых туристов, прилетевших в город по бесплатной электронной визе. Это группы из Латвии и Ирана. Путешественники оформили документ на сайте МИДа, и теперь могут провести в Северной столице до восьми дней.

«Это все очень удобно, потому что пришло на третий день после подачи. Все подается в интернете, электронным образом, фото тоже. В общем-то это очень удобно и бесплатно»;

«Это такая экономия, что когда мы узнали, что с 1 октября электронная виза, я сразу же взяла билеты», — делятся впечатлением туристы.

Электронной визой массово пользуются граждане соседних с Петербургом стран, прибывающие в город на автомобиле. По данным пограничной службы, в первую же неделю октября возможностью оформить документы без денег и очередей воспользовались около пятисот туристов из Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что электронную визу начали выдавать с 1 октября текущего года.

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