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  4. Акции «Яндекса» рухнули на 20% на торгах 11 октября

Акции «Яндекса» рухнули на 20% на торгах 11 октября

, 20:34 Видео 53

Стоимость ценных бумаг российской IT-компании снизилась до 1855 рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV, Anton Belitsky, Guo Peiran

Акции российского «Яндекса» рухнули на 20,3% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября. Стоимость ценных бумаг компании обновила минимум с декабря 2018 года.

По состоянию на 17:46 по московскому времени котировки «Яндекса» на Мосбирже снизились на 18,6%. После открытия американской фондовой биржи NASDAQ падение составило чуть более 16%.

Общие потери капитализации компании за день торгов оценивают в 100 миллиардов рублей. Объем торгов бумагами «Яндекса» составил почти 8,5 миллиарда рублей – новый исторический рекорд для компании на Мосбирже

Стоимость акций могла снизиться из-за сообщений об утечке данных клиентов системы «Яндекс.Деньги». Об этом РИА Новости сообщил аналитик компании «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Эксперт добавил, что реакцию рынка также можно объяснить обсуждением нового законопроекта в Госдуме. Если документ примут, доля иностранного капитала в российских интернет-гигантах будет ограничена 20%. За отказ исполнять закон, им может грозить запрет на размещение рекламы.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее «Яндекс» решил убрать из Сестрорецка зону парковки для своих каршеринговых автомобилей. Причины закрытия парковочных станций в компании называть не стали.

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