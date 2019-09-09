«Яндекс Драйв» покинул Сестрорецк под Петербургом

Сервис каршеринга «Яндекс Драйв» уберет из Сестрорецка зону парковки с 15 сентября до лета 2020 года. Об этом рассказывает АБН. Как гласит сообщение компании, город закрывается на «просушку» и больше машин там не будет.

Вероятнее всего, такое решение объясняется отсутствием достаточного количества клиентов. Также уход сервиса может быть связан с нападениями на транспортные средства. В Красном селе в Петербурге хулиганы уже не раз разбивали автомобили разных каршеринговых операторов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о плюсах и минусах односторонней аренды автомобилей.