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  4. Акробат упал во время исполнения трюка в цирке Никулина на Цветном бульваре

Акробат упал во время исполнения трюка в цирке Никулина на Цветном бульваре

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Артиста госпитализировали в институт имени Склифосовского с открытым переломом голени.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Артист Владимир Горев упал во время исполнения трюка в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Его госпитализировали в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел около 19:45 по московскому времени. Падение закончилось для 31-летнего акробата открытым переломом голени.

По предварительной информации, Горев выступал на встречных качелях вместе с коллегами Кириллом Марковым, Екатериной Медведевой и Владимиром Куркиным.

Они являются обладателями многочисленных наград. В частности, на 43-м Международном фестивале в Монте-Карло они получили «Серебряного Клоуна». Также они имеют золотые награды 18-го Международного фестиваля «Чита-ди-Латина» и 16-го Международного фестиваля цирка в городе Учао.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в цирке Династии Довгалюк упал канатоходец. Директор учреждения сообщил, что артист серьезно не пострадал и после антракта успешно повторил трюк.

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