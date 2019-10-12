Серябкина в смелом образе порассуждала о доступности девушек, носящих откровенные наряды

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина снова затронула в общении со своими подписчиками в Instagram пикантную тему. Выступающая теперь под псевдонимом MOLLY певица порассуждала о допустимом пределе откровенности в одежде.
Она рассказала, что беспокоится из-за парней, которые считают доступными девушек, носящих откровенную одежду.
За таким поведением стоят психологические травмы, страхи, а иногда и насилие. Самое же страшное заключается в том, что многие оправдывают приставания мужчин к красивым девушкам и обвиняют последних в провокациях, написала Серябкина.
Она подчеркнула, что не собирается менять свое мнение, несмотря на возможное осуждение. Знаменитость также уточнила, что не призывает всех ходить в откровенной одежде.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее Ольга Серябкина решила заняться сексуальным воспитанием поклонников. Внимание к этой теме она привлекает пикантными снимками. Один из постов певица сопроводила фото в мокром боди.