Серябкина в смелом образе порассуждала о доступности девушек, носящих откровенные наряды

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина снова затронула в общении со своими подписчиками в Instagram пикантную тему. Выступающая теперь под псевдонимом MOLLY певица порассуждала о допустимом пределе откровенности в одежде.

«Тема сложная. Прошу отнестись к ней серьезно», — начала Серябкина свой пост.

Она рассказала, что беспокоится из-за парней, которые считают доступными девушек, носящих откровенную одежду.

«Так не должно быть… Я знаю десятки ужасных историй от разных людей. О том, что к ним (девушкам – Прим. ред) приставали, говорили или делали непозволительное», — поделилась певица.

Instagram @serebro_official

За таким поведением стоят психологические травмы, страхи, а иногда и насилие. Самое же страшное заключается в том, что многие оправдывают приставания мужчин к красивым девушкам и обвиняют последних в провокациях, написала Серябкина.

«Это ужасно. Конечно, любое действие можно объяснить рационально. Но это неправильно. Хотя бы потому, что, в первую очередь, мы — люди, а не животные», — объяснила певица.

Она подчеркнула, что не собирается менять свое мнение, несмотря на возможное осуждение. Знаменитость также уточнила, что не призывает всех ходить в откровенной одежде.

«Наоборот, я говорю это для того, чтобы все были осторожными. Потому что часть тех людей, которые могут сделать вам что-то плохое, сами имеют какие-то проблемы», — заключила артистка, призвав беречь себя и своих близких.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Ольга Серябкина решила заняться сексуальным воспитанием поклонников. Внимание к этой теме она привлекает пикантными снимками. Один из постов певица сопроводила фото в мокром боди.