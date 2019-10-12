Меган Маркл и принц Гарри займутся разоблачением слухов о королевской семье

Меган Маркл и принц Гарри собираются создать сайт, на котором будут разоблачать фейковую информацию о королевской семье, публикуемую в СМИ и социальных сетях. Об этом со ссылкой на Vanity Fair сообщил канал «Украина».

Герцоги Сассекские уже нашли человека, который создаст для них специальный сайт. Им стал 26-летний Дэвид Уоткинс. Этим летом он помог Меган Маркл и принцу Гарри запустить официальный блог.

Сайт должен позволить герцогу и герцогине занять положение над прессой. Эксперимент с Instagram позволил частично добиться этой цели: на аккаунт уже подписано множество людей, что ставит таблоиды в невыгодное положение.

«Для Гарри это удобный способ отсечь прессу, потому что он ненавидит ее. Он намерен наказать журналистов за тот вред, который они причинили его матери и жене», — сказал источник издания.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на ряд британских изданий. Они обвинили таблоиды в нарушении права на тайну частной жизни. После этого королева Елизавета II решила «сослать» герцога и герцогиню в Канаду.