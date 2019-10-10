Королевская семья «отсылает» Меган Маркл и принца Гарри в Канаду

Недавно Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на ряд британских изданий. Королевская чета обвинила таблоиды в нарушении их права на тайну частной жизни. По словам инсайдеров, после такого скандала королева Елизавета II решила «избавиться» от молодой пары и «сослать» ее в Канаду на постоянное место жительства.

Источники утверждают, что решение подать в суд на британские СМИ Меган Маркл и принц Гарри приняли без ведома королевской семьи. В итоге, принц Уильям и принц Чарльз вообще перестали общаться с герцогами Сассекскими, а другие родственники стыдятся оскандалившихся влюбленных, пишет Sunmag.

Инсайдеры уверены, что вынужденное отправление пары в Канаду не особенно расстроит молодое семейство. Для Меган Маркл переезд станет едва ли не возвращением на родину. Экс-актриса прожила несколько лет в Торонто, принимая участие в съемках популярного сериала «Форс-мажоры». Там же живет и лучшая подруга герцогини Сассекской. Так что, королевская «скандальная» парочка в «ссылке» будет чувствовать себя вполне комфортно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри подал в суд уже на третий британский таблоид.