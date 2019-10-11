«Уральские пельмени» подтвердили расставание с Юлией Михалковой

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова действительно ушла из команды проекта. Об этом сообщил гендиректор шоу Евгений Орлов.

«Юля Михалкова действительно не участвует в концертах шоу „Уральские пельмени“ этого сезона», — цитирует Орлова URA.RU.

По его словам, команда проекта с пониманием отнеслась к решению артистки заняться личной и общественной жизнью.

«Очень рады тому, как у нее все складывается сейчас. Уверены, что наши зрители, как и коллектив „Уральских пельменей“, пожелают Юле счастья и успехов», — заключил гендиректор шоу.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, премьера новой концертной программы «Уральских пельменей» состоится уже 11 октября. На афише, опубликованной на сайте команды, запечатлены все участники коллектива, кроме Юлии Михалковой.

На ее странице в Instagram по-прежнему указано, что она является актрисой и автором шоу «Уральские Пельмени». Последний пост был опубликован вечером в пятницу, 11 октября. В нем знаменитость рассуждает о том, над какими вещами можно шутить, а над какими нельзя.