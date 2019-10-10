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Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»

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На ближайшие гастроли коллектив отправится без нее.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.

Премьера новой концертной программы «пельменей», с которой они отправятся на гастроли, состоится уже совсем скоро — 11 октября. На сайте команды красуется ярко-оранжевая афиша: на фотографии запечатлены все участники коллектива, кроме Михалковой.

Примечательно, что в кадре присутствуют даже Андрей Рожков и Вячеслав Мясников, которые еще в 2018 году отказались участвовать в гастролях «Уральских пельменей». По версии инсайдера, Юлия сама решила больше не участвовать в поездках коллектива.

«Отказ Михалковой от гастролей вызвал сильное недовольство в команде, артисты решили дать дорогу другим участникам», — цитирует свой источник издание URA.RU.

Сама артистка эту информацию пока никак не комментирует. На странице Юлии Михалковой в Instagram в разделе информации о себе до сих пор значится, что в коллективе она состоит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что слушает Юлия Михалкова перед выходом на сцену.

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