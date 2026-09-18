Избирательные участки открылись в Москве

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 82 0

Они будут работать на протяжении трех дней до 20:00.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Москве началось голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

Избирательные участки будут работать в каждом районе столицы на протяжении трех дней — с 18 по 20 сентября. Граждане смогут проголосовать с 8:00 до 20:00 по местному времени. Отдать свой голос на выборах в Госдуму смогут совершеннолетние жители города с постоянной регистрацией.

Чтобы принять участие в голосовании, нужно прийти на избирательный участок с паспортом. Документ проверят на входе, а затем его нужно будет отсканировать в терминале.

Для тех, кто находится за пределами России, организовано 333 избирательных участка в 152 государствах. Это позволяет реализовать свое право даже вдали от родины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дальний Восток дал старт трехдневному голосованию. В рамках единого дня голосования — 2026 по всей стране пройдет свыше 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня. В ходе трехдневного голосования предстоит заместить в общей сложности 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Россиянам доступны несколько форматов участия. Они могут проголосовать традиционным способом — с помощью бумажного бюллетеня на участке по месту регистрации. Альтернативный вариант — дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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