Если бы «Мумию» снимали в России: Яглыч, Бурунов и Борисов против древнего зла

Фильм «Мумия» планировался как вольный ремейк классического хоррора 1932 года с Борисом Карлоффом, но режиссер Стивен Соммерс слегка перестарался.

Вместо классического ужастика он создал боевик в духе «Индианы Джонса»: с погонями по древним руинам, пугающими ловушками и экзотическими пейзажами. Ну и, конечно же, в лучших традициях Голливуда напряженную обстановку охоты за сокровищами фараона разрядил харизматичный дуэт героев и романтическая линия. В итоге получился один из самых удачных боевиков конца 1990-х.

Раз уж американцы справились с расхищением египетских гробниц, то и наши смогут. Кто из популярных российских актеров рискнул бы пробудить древнее зло, предположил 5-tv.ru.

Рик О’Коннелл — Владимир Яглыч

Какие актеры из России могли бы сыграть в фильме Мумия. Фото: 5-tv.ru; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«После всего увиденного мне срочно требуется глоток веры»

Попадание сыгравшего главную роль актера Брендана Фрейзера в проект во многом объясняется его успехом в фильме «Джорджа из джунглей», где ему досталась комедийная роль дикаря, выросшего среди обезьян. То есть по замыслу Стивена Соммерса, центральный персонаж обязан был восприниматься в своей роли предельно несерьезно.

У Владимира Яглыча есть именно такая смешанная фактура. На его счету комедийные и «окологероические» роли — в проектах, где надо предстать обычным человеком, которого судьба тащит вперед, а отступить неловко. От «Мы из будущего» до «Ночной смены», от «Пяти невест» до «Молодежки» — он не раз доказывал, что способен играть персонажа, который с виду держится расслабленно, а в решающий момент берет ответственность на себя. И все это с юмором.

Эвелин «Иви» Карнахан — Аглая Тарасова

Какие актеры из России могли бы сыграть в фильме Мумия. Фото: 5-tv.ru; ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Это называется воровством.

— Вы и мой брат называете это — «позаимствовал»

Главную героиню картины зовут Эвелин Карнахан. Она исследовательница, которая от восторга при виде саркофага забывает об опасности.

В одном из разговоров с Риком она упоминает, что ее отец был известным археологом. Это прямая отсылка к реально существовавшему человеку — лорду Карнарвону.

Именно он в 1922 году финансировал раскопки гробницы Тутанхамона. Любители кино, кстати, установили еще один любопытный факт: актриса Рэйчел Вайс удивительно похожа на настоящую дочь Карнарвона.

Во взгляде Аглаи Тарасовой тоже есть эта искра азарта и интереса. Ее героини, может, и выглядят мягкими, но решения принимают тверже многих. Ну а изобразить любопытство ученого она уже практиковалась в «Интернах».

Джонатан Карнахан — Сергей Бурунов

Какие актеры из России могли бы сыграть в фильме Мумия. Фото: 5-tv.ru; ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— У тебя нет никакого уважения к мертвым.

— Разумеется, есть. Но иногда хочется составить им компанию!

Джонатан Карнахан — брат Эвелин, неуклюжий и комичный, постоянно влипающий в неприятности ради наживы. Он жадный, болтливый, вечно влипает в истории, однако Эвелин действительно дорожит им.

Сергей Бурунов отлично отыгрывает комедийные роли: от «Кухни» до «Будущего», от «Невесты» до «Последнего богатыря». Ему удаются образы мужчин, которые кажутся ненадежными, но на самом деле часто искренне привязаны к своей семье. Ворует он с достоинством, а попадается без особого стыда.

Имхотеп — Юрий Колокольников

Какие актеры из России могли бы сыграть в фильме Мумия. Фото: 5-tv.ru; ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

«Смерть — это только начало»

Главный антагонист картины, жрец Имхотеп, — воплощение реально существовавшего человека. Настоящий Имхотеп служил богу Ра во времена фараона Джосера и спроектировал для правителя усыпальницу в форме ступенчатой пирамиды.

Сыгравший его Арнольд Вослоу во время съемок сцены мумификации в начале фильма должен был несколько часов лежать неподвижно и пить через трубочку. Поэтому безумный взгляд жреца в кадре — вовсе не игра.

Юрий Колокольников с таким бы тоже справился — актер, на минуточку, был вождем тенноров в «Игре престолов». Есть в нем эта нечеловеческая собранность, которая как раз и нужна жрецу, выдержавшему три тысячи лет казни.

Ардет Бей — Юрий Борисов

Какие актеры из России могли бы сыграть в фильме Мумия. Фото: 5-tv.ru; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ардет Бей — меджай, предков которого поставили охранять гробницу Имхотепа, чтобы живучий жрец случайно не возродился. Роль исполнил актер Одед Фер, которому также принадлежит закадровый голос в начале фильма.

Изначально за кадром должен был разговаривать сам Имхотеп, но режиссер пришел к выводу, что древнеегипетский жрец не мог знать английский язык.

Бей посвятил свою жизнь охране города мертвых Хамунаптры — такой груз можно доверить только актеру, который и с «Быком» справился, и в «Зоне риска» был.

Анк-су-намун — Паулина Андреева

Какие актеры из России могли бы сыграть в фильме Мумия. Фото: 5-tv.ru; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актриса Патрисия Веласкес, исполнившая роль наложницы фараона, каждый свой съемочный день проводила по четыре часа в кресле гримера, пока на ее тело наносили золотую краску и ажурную роспись. Кстати, в открывающей сцене фильма на актрисе только набедренная повязка и накладки на грудь. Остальное — искусный боди-арт!

В реальности Анк-су-намун была египетской царицей — женой и сестрой того самого Тутанхамона. У Анк-су-намун немного сцен, но именно с нее начинается вся история. Ее нужно было сыграть так, чтобы зритель понял, почему Имхотеп готов ради нее на вечное проклятие.

Паулине Андреевой приходилось играть красавиц такого типа, к тому же, от «Оттепели» до «Лучше, чем люди», от «Медеи» до «13 клинической» ее героини несут дыхание другого времени. Андреевой достаточно таинственного взгляда, чтобы выбор Имхотепа стал понятен.