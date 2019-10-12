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  4. В США задержана 81-летняя актриса Джейн Фонда из-за участия в протесте

В США задержана 81-летняя актриса Джейн Фонда из-за участия в протесте

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Артистка выступала против изменения климата, вдохновившись примером 16-летней экоактивистки Греты Тунберг.

Фото: www.globallookpress.com © face to face

В Вашингтоне у здания американского Конгресса во время протестной акции сотрудники полиции задержали актрису Джейн Фонду. 81-летняя артистка утверждает, что на демонстрацию, посвященную вопросам изменения климата, она пришла по примеру экоактивистки 16-летней Греты Тунберг.

Джейн Фонду и других протестующих у стен Конгресса несколько раз предупреждали о том, что их демонстрация незаконна и просили покинуть общественное место. После очередного отказа экоактивистов задержали правоохранительные органы. Актриса заявила, что прибыла в Вашингтон специально, дабы поучаствовать в «пятничных протестах», которые посещают известные ученые и неравнодушные звезды шоу-бизнеса. Об этом сообщает АВС News.

Голливудская актриса Джейн Фонда является двукратным лауреатом премии «Оскар» за фильмы «Клют» и «Возвращение домой». Также актриса стала обладателем «Золотого глобуса», и наград премий BAFTA и «Эмми».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что массовые протесты экоактивистов в Британии привели к задержаниям.

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