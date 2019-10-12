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  4. День памяти Феофана Милостивого: Что можно и нельзя делать 12 октября

День памяти Феофана Милостивого: Что можно и нельзя делать 12 октября

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В этот день в 2019 году отмечается Покровская родительская суббота.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Православный мир в субботу, 12 октября, вспоминает преподобного Феофана Милостивого из Сирии. Священномученик всю жизнь посвятил благим делам: подавал милостыню, помогал беднякам, пускал в свой дом на постой путников.

Однако Феофана Милостивого сразил страшный недуг — тело его стало разлагаться еще при жизни. Перед смертью святого на улице разбушевался сильный ураган. Жена Феофана взмолилась о его прекращении, чтобы достойно похоронить любимого в спокойную погоду. Как только преподобный испустил дух — гроза и ветер стихли. Позже мощи Феофана Милостивого стали обладать целебными свойствами.

Что нельзя делать в этот день:

12 октября также отмечают родительскую субботу. В этот день нельзя употреблять на кладбище спиртные напитки, устраивать рядом с местом захоронения «посиделки» и отказывать беднякам в милостыне. Подавая деньги нищим — просите их о том, чтобы помолились за покой ваших скончавшихся родственников.

Если в этот день бытовые дела отвлекают вас от посещения церкви и молитвы — откажетесь от их выполнения.

Что можно делать в этот день:

12 октября нужно читать молитвы и наедине с Богом каяться во всех прегрешениях. На кладбище у могил родственников нужно все вычистить и оставить там различные угощения: пироги, конфеты, пряники. Считается, что в этот день люди прощаются с умершими «до весны».

В этот день обязательно нужно посетить храм, помолиться там и поставить свечки. Поминальную трапезу стоит устроить в домашней обстановке в кругу близких.

Приметы на 12 октября:

С утра туманно — следующей ночью пройдет первый снегопад;

На небе много звезд — осень не будет дождливой;

Сильная гроза — зима будет бесснежной;

Сон на Феофана — сбудется в ближайший месяц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о Дне памяти Харитона Исповедника.

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