Опасный дефект обнаружен в двигателях ракеты «Ангара»

Опасный дефект выявили специалисты НПО «Энергомаш» в двигателях ракеты «Ангара» РД-191. В тезисах доклада, который был представлен накануне Королевских чтений по космонавтике в Москве, отмечено, что при низкой тяге в силовых агрегатах начинаются низкочастотные колебания, которые могут войти в резонанс и разрушить ракету на старте, сообщают «Известия».

Для устранения этой неполадки инженеры встроили в конструкцию специальный клапан. Он снижает амплитуду колебаний, но на отдельных экземплярах двигателя они сохраняются.

— Из чего можно сделать вывод, что эффект от использования трехпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя , — цитирует РИА Новости фрагмент доклада.

Новейший российский космический ракетный комплекс «Ангара» включает в себя семейство экологически чистых ракет-носителей, которые позволяют выводить на низкую околоземную орбиту до 37,5 тонн полезного груза. Ракету планируют использовать в лунной программе.

Ранее Пятый канал сообщал, что японское аэрокосмическое агентство JAXA произвело успешный пуск ракеты-носителя «Эпсилон-4».